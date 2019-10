Dronken Belg (46) dreigt in Zeeuws-Vlaanderen vuurwapen boven te halen aan huis ex

KVDS

07 oktober 2019

09u09

Bron: Belga

0

In Clinge, een deelgemeente van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, is zondagmiddag een 46-jarige Belg aangehouden omdat hij mensen had bedreigd. Dat hebben lokale media gemeld.