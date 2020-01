Dronken automobilist die in Zuid-Tirol zes jongeren doodreed in de cel ttr

06 januari 2020

12u39

Bron: belga 0 De dronken automobilist die gisterenavond een ongeval veroorzaakte in Luttach, Zuid-Tirol, waarbij zes Duitse jongeren omkwamen, is naar de gevangenis in Bozen (Bolzano) overgebracht. Dat heeft een woordvoerder van de politie vandaag aan dpa gezegd.

De 27-jarige automobilist is uit het ziekenhuis van Bruneck ontslagen. Politie en parket onderzoeken het ongeval dat gisteren in de omgeving van het wintersportcentrum van Luttach gebeurde. De man was met zijn sportwagen op een groep van jonge Duitse skitoeristen ingereden. Naast de zes doden raakten ook nog elf mensen gewond. Een van hen vecht nog voor zijn leven in het ziekenhuis.

Uit een bloedonderzoek bleek dat de chauffeur onder invloed was van alcohol. Lokale media berichten dat de man bijna 2 promille alcohol in zijn bloed had. Volgens een mededeling van het parket was het ongeval te wijten aan overdreven snelheid. Op de plaats van het ongeval geldt een limiet van 50 km per uur. De man werd intussen aangehouden op verdenking van doodslag.

Het consulaat-generaal in Milaan volgt de zaak op de voet op, zo liet het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken gisteren weten.

Bekijk ook. ‘Auto rijdt in op toeristen in Italië: zes mensen overleden’