Drones vallen Russische luchtmachtbasis in Syrië aan

11 maart 2018

12u00

Bron: Belga

Ongeïdentificeerde drones hebben een Russische luchtmachtbasis in het noordwesten van Syrië aangevallen, zo heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld. Het is de tweede aanval op ongeveer twee maanden tijd.