Drones nemen luchtruim boven Super Bowl-stadion in

02 februari 2019

01u57

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse politie maakt zich grote zorgen over de aantallen drones die sinds enkele dagen boven het stadion cirkelen waar zondag de Amerikaanse Super Bowl wordt gespeeld, de finale van het American Football-seizoen. Het gebruik van de onbemande vliegtuigjes rond het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta is verboden, maar daar lijken de piloten zich dus bijzonder weinig van aan te trekken.

Agenten hebben donderdag al een half dozijn drones in beslag genomen die te dicht in de buurt van het stadion vlogen, zo heeft woordvoerder Kevin Rowson van de FBI in Atlanta verklaard. De piloten riskeren een gevangenisstraf en boetes. “Als een piloot de controle verliest over een drone, kan die een menigte raken en ernstig letsel veroorzaken”, benadrukt Rowson.

Op de achtergrond speelt mee dat de vliegtuigjes ook voor terroristische doeleinden kunnen worden gebruikt. “Als we naar boven kijken en een drone zien vliegen, hebben we geen idee of het onschuldig is of dat iemand snode plannen heeft en het toestel heeft omgebouwd tot een wapen.”



De Super Bowl, die zondag wordt gespeeld tussen de New England Patriots en de Los Angeles Rams, gaat vergezeld van een enorme beveiligingsoperatie. De afgelopen dagen cirkelden helikopters in het luchtruim boven het stadion en het omliggende gebied. “Als een drone botst op een vliegtuig of helikopter, zou dat catastrofaal zijn”, zegt FBI-agent John Cronier.