Drones brengen eten naar Japanse stad die werd getroffen door ramp Fukushima Elisa Schanzer

15u09

Bron: BBC News, Japan Times 0 Thinkstock Photos Illustratiebeeld Minamisoma ligt op zo'n 25 kilometer van de kerncentrale van Fukushima, waar zes jaar geleden de kernramp gebeurde. Sinds vorig jaar mogen de inwoners van Minamisoma terugkeren naar huis, maar er zijn niet genoeg winkels in de stad. Een winkelketen heeft daar iets op gevonden door winkels mobiel te maken: mensen kunnen voedsel en producten kopen in rondrijdende bussen. Dat schrijft BBC News.

Wanneer de bus zich op minder dan 3 kilometer van een lokale winkel bevindt, kunnen klanten bestellingen plaatsen die met een drone bij de bus geleverd worden, inclusief warm eten. De drones kunnen tot 2 kilo aan bestellingen vervoeren die binnen de 7 minuten bij de bus geleverd zijn.

Tijdens een proefperiode van 6 maanden zal de bus elke donderdag rondrijden in de buurt van Minamisoma, waar ook veel ouderen wonen die moeite hebben om naar de winkel te gaan.

Sinds maart werd ook het evacuatiebevel in een straal van 20 kilometer rond de verwoestte kerncentrale ingetrokken. Volgens de Japanse overheid heeft de radioactieve straling veilige niveaus bereikt, maar veel Japanners willen niet terugkeren omdat ze het toch niet vertrouwen .

”De straling in de gebieden die nu worden vrijgegeven is nog altijd twintig keer hoger dan wat wij hier in Nederland veilig vinden. Vooral gezinnen met jonge kinderen zien af van terugkeer. Kinderen zijn veel vatbaarder voor radioactiviteit dan ouderen", zei Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar en atoomfysicus aan de Universiteit Utrecht.