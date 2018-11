Dronebeelden tonen wat er nog maar overblijft van Californische gemeente Paradise na bosbranden Redactie

16 november 2018

12u10

Bron: KameraOne

In Californië woeden nog steeds verschillende bosbranden. De gemeente Paradise is er zwaar getroffen door de Camp Fire. Daar blijft vooral een grote ravage achter na de doortocht van de vuurzee.

Het aantal doden en vermisten is ondertussen ook opgelopen. In totaal zijn 65 mensen omgekomen. Van meer dan 600 mensen is nog niets vernomen.

