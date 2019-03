Dronebeelden tonen verwoestende impact van cycloon Idai in Mozambique, VN vragen kwart miljard euro noodhulp LH

26 maart 2019

15u01

Bron: CNN, de Volkskrant 0 Dronebeelden gemaakt door de Amerikaanse zender CNN tussen de kuststad Beira en het stadje Tica illustreren de verwoestende impact van cycloon Idai in Mozambique. De Verenigde Naties hebben een oproep gedaan voor 250 miljoen euro aan noodhulp voor het zwaar getroffen land.

Idai richtte anderhalve week geleden ook zware schade aan in Zimbabwe en Malawi, maar Mozambique heeft het ergst geleden. Zo trof de cycloon de kuststad Beira, waar 500.000 mensen wonen. Met windsnelheden van 180 tot 190 kilometer per uur trok de wervelwind doorheen de kuststad. Negentig procent van de gebouwen werd vernietigd, de wegen zijn beschadigd en gemeenschappen zijn onbereikbaar.

De dronebeelden van de weg tussen beide steden tonen gigantische overstroomde gebieden en bomen die als takjes in het landschap liggen. Niets in Beira - van de kathedraal tot restaurants, banken en de haven - ontsnapte aan de doortocht van Idai. De bloeiende havenstad is herschapen tot een plaats in het predigitale tijdperk, zo schrijft CNN.

250 miljoen euro nodig

De Verenigde Naties roepen ondertussen op om extra geld vrij te maken voor de hulp in de getroffen regio: in eerste instantie is er 250 miljoen euro nodig voor de slachtoffers. De komende dagen zullen de VN ook bekendmaken hoeveel geld er nodig is voor de noodhulp aan Zimbabwe en Malawi.

Volgens VN-hulporganisatie OCHA zal het geld worden gebruikt voor het herstel van de watervoorziening, voedselhulp, tenten, onderwijs en andere voorzieningen voor de honderdduizenden mensen die bijna alles hebben verloren als gevolg van de orkaan die gepaard ging met enorme overstromingen.

600.000 ontheemden

Officieel staat het dodental in Mozambique, Zimbabwe en Malawi op 750, maar vermoed wordt dat het werkelijk aantal veel hoger ligt. Veel mensen worden vermist. Waarschijnlijk zijn zij verzwolgen door het razendsnel stijgende water dat de orkaan achterliet. Over de hele regio zijn 1,7 miljoen mensen getroffen en zo’n 600.000 mensen ontheemd.

Zeker 128.000 mensen die hun huis en have zijn kwijtgeraakt in Mozambique zitten nu volgens milieuminister Celso Correa in opvangkampen in het getroffen gebied. Reddingsploegen treffen nog steeds mensen aan die hun toevlucht hebben gezocht op iets hoger gelegen stukjes land. Vaak hebben zij al dagen niets gegeten. Een groep mensen werd aangetroffen in een school langs een van de toegangswegen naar Beira. Zij bleken al sinds 14 maart, toen Idai aan land ging, niets te hebben gegeten.

