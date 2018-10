Dronebeeld toont ravage na aardbeving Sulawesi Jolien Lelièvre

04 oktober 2018

08u19

Bron: VTM Nieuws 0

Op dronebeelden, die het Rode Kruis heeft gemaakt, is te zien hoe groot de ravage is na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Op de beelden is het dorpje Petobo te zien, vijf dagen na de ramp. In het dorpje, dat volledig van de kaart is geveegd, woonden bijna vijfhonderd mensen. Het dodental van de ramp is intussen opgelopen tot 1.407.