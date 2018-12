Droneaanval Gatwick Airport bevestigt kwetsbaarheid luchthavens: waarom is schuldige zo moeilijk te vatten? kv

21 december 2018

20u42

Bron: Reuters 0 De sluiting van de luchthaven Londen Gatwick, die deze week meer dan 30 uur gesloten bleef nadat er in de omgeving drones waren gesignaleerd, toont de kwetsbaarheid van luchthavens wereldwijd aan. Met een goedkoop toestelletje kunnen saboteurs een luchthaven immers volledig lamleggen en de reisplannen van duizenden reizigers vergallen. Maar waarom is het zo moeilijk om de drones en hun bestuurder te pakken te krijgen?

De voorbije dagen speelde de dronebestuurder met zijn eventuele kompanen een kat- en muisspelletje met de Britse autoriteiten en het leger. De sluiting van de luchthaven, die duurde van woensdagavond tot vrijdagochtend, bewijst dat het luchthavens niet alleen ontbreekt aan de middelen om dronepiloten snel op te sporen, maar ook aan mogelijkheden om de onbemande toestelletjes te vernietigen.

Toenemende autonomie

Drones kunnen vanaf een grote afstand bestuurd worden of zelfs geprogrammeerd worden om hun eigen weg te vinden naar een bepaald doelwit en dan terug te keren.





“Dronetechnologie evolueert snel, de mate van autonomie neemt toe, het gemak om hen te besturen is toegenomen tot het punt dat ze bijna gelanceerd kunnen worden met één knop, ‘afgevuurd en vergeten’”, zegt Geoff Moore, business development manager bij het Britse bedrijf Blighter Surveillance Systems, dat antidronetechnologie bouwt voor het Amerikaanse leger.

Detectie

De radarsystemen van de luchtverkeersleiding zijn gericht op het opsporen van grote vliegtuigen, niet op iets klein en laagvliegend als een drone, zegt hij. Om drones te kunnen opsporen, hebben luchthavens gespecialiseerde radarsystemen nodig die werken met warmtebeeldtechnologie. Er zijn echter geen specifieke regels of richtlijnen die stellen dat luchthavens dronedetectiesystemen moeten gebruiken, aldus Moore.

Uitschakeling

De gedetecteerde drones dienen uitgeschakeld te worden via een verstoring van hun navigatiesysteem of door ze neer te schieten. De autoriteiten van Gatwick stonden echter weigerachtig tegenover het gebruik van vuurwapens, omdat verdwaalde kogels een gevaar vormen voor de mensen op de luchthaven.

Bepaalde radiofrequenties blokkeren helpt ook niet altijd, want moderne drones zijn niet altijd radiogestuurd. Ze kunnen bijvoorbeeld voorgeprogrammeerd worden om naar een bepaald punt of een reeks punten te navigeren en dan terug te keren naar de basis om te herladen. Die technologie is gewoon online te koop. Daarnaast is het blokkeren van frequenties ook niet evident op een luchthaven waar ook andere communicatiesystemen in gebruik zijn en is het gebruik van dergelijke technologie vaak ook niet toegestaan.