Drone schiet eerste beelden van geïsoleerde indianenstam in Amazonewoud

23 augustus 2018

11u44

Bron: AP 8 Het Braziliaanse overheidsdepartement voor inheemse zaken Funai heeft nieuwe, zeldzame beelden vrijgegeven van een geïsoleerde indianenstam in het Braziliaanse Amazonewoud. De stam met zestien leden was al jaren gekend, maar het is de eerste keer dat er ook beelden van konden worden gemaakt.

De stam houdt zich schuil in Vale do Javari in het zuidwesten van het Braziliaanse Amazonegebied. Er zijn daar nog tien andere stammen bekend. Zij willen alle contact met de buitenwereld vermijden na rampzalige ervaringen in het verleden.

Funai bestudeert de stam op de beelden al jaren. Tijdens een expeditie vorig jaar konden ze deze afgezonderde gemeenschap voor het eerst ook op camera vastleggen. Om het onderzoek en de stam zelf te beschermen gaf Funai de beelden bewust pas nu vrij.

In een korte videoclip zie je - van heel ver - een van de stamleden rondwandelen met, waarschijnlijk, pijl en boog in de handen. Er zijn ook foto's vrijgegeven van een indianenhut, van twee kano's en van een bijl. De klassieke pen legden de onderzoekers erbij om de grootte van de voorwerpen te kunnen inschatten.

Funai onderneemt dit soort expedities naar geïsoleerde stammen in de Braziliaanse jungle om hun cultuur en levensstijl te bestuderen. Dat moet leiden tot een betere bescherming van de Amazonebewoners. In totaal kon Funai 107 geïsoleerde stammen onderscheiden. Het agentschap maakt soms foto- en videobeelden van de stammen, maar het heeft in meer dan dertig jaar nooit contact met hen gezocht.