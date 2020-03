Drone maant mensen aan binnen te blijven Belga

20 maart 2020

11u23 16 Boven de Zuid-Franse stad Nice vliegt sinds vandaag (vrijdag) een drone met luidspreker die de mensen aanmaant om binnen te blijven om een uitbraak van het coronavirus in te perken.

Boven de Promenade des Anglais en het stadscentrum valt regelmatig te horen: “Herinnering aan de richtlijnen in verband met Covid-19: alle verplaatsingen buitenshuis zijn verboden zonder schriftelijke toestemming. Gelieve een afstand van minstens een meter te houden tegenover andere personen”.

“Op dit moment is er maar één drone aan het werk”, verklaart Sabri Ben Hassen, een voormalig politieman en eigenaar van het bedrijf Drone06. “De luidspreker produceert honderd decibel.” Ter vergelijking: een Airbus gaat bij het opstijgen tot 120 decibel.

Het initiatief om een drone boodschappen te laten overbrengen, komt van de prefect van Alpes-Maritime.

Sinds dinsdagmiddag mogen mensen in Frankrijk niet naar buiten, behalve voor essentiële zaken, waarvoor ze een document moeten ondertekenen waarin staat waar ze naartoe gaan. Woensdag is de politie van Nice begonnen met het uitdelen van boetes aan joggers of wandelaars op de Promenade.

Frankrijk heeft honderdduizend politieagenten ingezet, die moeten toezien op naleving van de regels.