Drone dropt tientallen zakjes cannabis boven stadscentrum Tel Aviv JOBR

08 september 2020

10u37

Bron: The Times of Israel, BBC 0 Boven een druk plein in het Israelische Tel Aviv werden donderdag meer dan 100 zakjes gratis cannabis gedropt door een drone. Het zou gaan om een actie van twee mensen die de drugs legaal willen maken in het land. Een groot deel van de drugs werd in beslag genomen door de politie, maar meerdere zakjes werden ook opgeraapt en meegenomen door toevallige voorbijgangers.

Volgens de lokale politie in Tel Aviv werden er zakjes gedropt met een “gevaarlijke drug”. Op beelden op sociale media is te zien hoe zakjes cannabis uit de lucht vallen en snel opgeraapt worden door voorbijgangers. Enkele zakjes vielen ook in een speeltuin voor kinderen. De twee piloten van de drone die de zakjes liet vallen werden aangehouden. Het zou gaan om twee activisten die willen dat cannabis legaal wordt in Israël. Hoewel cannabis legaal is voor medicinaal gebruik in het land, is recreatief cannabisgebruik er nog steeds verboden.

“Het uitdelen van zo’n verdacht verdovend middel wordt gezien als verhandelen van gevaarlijke drugs", vertelt een woordvoerder van de politie van Tel Aviv. “Het onderzoek loopt intussen volop en de twee verdachten blijven voorlopig aangehouden”, klinkt het nog. Een groot deel van de uitgedeelde zakjes cannabis werd in beslag genomen.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 איתי בלומנטל Itay Blumental(@ ItayBlumental) link

Lees ook:

Op naar een cannabistaks? “We belasten toch ook alcohol, tabak en suiker” (+)

Olifanten in Poolse zoo krijgen cannabis tegen stress