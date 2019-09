Drone-aanval Saoedi-Arabië: VS zal extra troepen naar regio sturen RL

Bron: Belga, Reuters, New York Times 0 De Verenigde Staten gaan op vraag van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten extra troepen naar de regio sturen na de aanvallen tegen Saoedische olie-installaties . Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vrijdag gemeld.

Het precieze aantal troepen of extra uitrusting ligt nog niet vast, maar het zou gaan om een “gematigde” inzet, geen duizenden, aldus generaal Joe Dunford tijdens een persconferentie in het Pentagon. De troepen zullen voornamelijk "defensief” worden ingezet, aldus het Pentagon.

Volgens verschillende media twijfelt President Trump nog over direct militair ingrijpen tegen Iran. De VS houdt dat land verantwoordelijk voor de aanval op de Saoedische olie-installaties. De aanval zorgde voor grote onrust op de energiemarkten en werd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een “oorlogsdaad” genoemd. Trump liet vrijdag in het Witte Huis weten dat hij op ieder moment opdracht kan geven tot een vergeldingsaanval, maar dat zijn terughoudendheid juist als een teken van kracht moet worden gezien.