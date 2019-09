Drone-aanval op Saudi-Arabië: "Herstel olieproductie ligt voor op schema" ADN

25 september 2019

15u25

Bron: Belga 0 Het Saudische staatsoliebedrijf Aramco ligt voor op eigen schema met het herstel van zijn productiecapaciteit, na de drone-aanvallen van ruim tien dagen geleden. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Aramco's capaciteit bedraagt nu meer dan 11 miljoen vaten per dag, zeggen de anonieme bronnen. Daarmee is die drempel een week eerder behaald dan verwacht. Het is de bedoeling dat het normale productieniveau van ongeveer 12 miljoen vaten per dag in november wordt gehaald.

Het productieverlies door de droneaanvallen op oliefaciliteiten in Abqaiq en Khurais op 14 november bedroeg 5,7 miljoen vaten olie per dag, ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd.



Het bericht over het snelle herstel leidde tot een verdere daling van de olieprijs. Bovendien is het ook goed nieuws voor de geplande beursgang van Aramco, die waarschijnlijk de grootste ooit wordt. Het staatsoliebedrijf zou daarover volgende maand officieel communiceren, zeggen goedgeplaatste bronnen.