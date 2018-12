Drijvend restaurant komt van oever los en botst tegen goederenschip in Bratislava TT

25 december 2018

15u27

Bron: Belga 0 Een ponton met een drijvend restaurant is in Bratislava van de oever van de Donau losgekomen en stroomafwaarts gedreven. Enkele honderden meter verder botste het gevaarte tegen een voor anker liggend goederenschip. Delen van het restaurant braken af, en brokstukken drijven op het water.

Volgens de brandweer van de Slovaakse hoofdstad is er nog altijd gevaar voor het scheepvaartverkeer.

Het restaurant is in principe zeer populair omdat vlakbij een drukbezocht winkelcentrum is, maar omdat het vandaag Kerstmis is , waren er geen mensen. Daarom raakte ook niemand gewond.



De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De voorbije dagen regende het wel fel in Bratislava. De aan de oever van de Donau vastgemaakte pontons moeten echter normaal tegen hoogwater bestand zijn.