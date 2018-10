Drijft Trump vrouwelijke kiezers voorgoed weg van de Republikeinse Partij? AW

Bron: Politico Magazine 0 Vrouwen stemmen beduidend minder op huidig president Donald Trump én op zijn partij. Volgens een recent onderzoek naar de tevredenheid over Trumps presidentschap keurt slechts dertig procent van de vrouwen zijn manier van werken goed. 63 procent van de vrouwen geeft expliciet aan geen fan te zijn van Trump. Bovendien identificeren steeds minder Amerikaanse vrouwen zich als Republikeinse.

Amerikaans president Trump gedraagt zich over het algemeen weinig vrouwvriendelijk. Zo lachte hij Christine Blasey Ford openlijk uit tijdens een bijeenkomst in Mississippi. Ford was de eerste om kandidaat-rechter -intussen benoemd tot rechter- bij het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh te beschuldigen van seksueel wangedrag. Daarnaast zijn er de omkoopschandalen waarbij de voormalige advocaat van Trump bekende dat hij zwijggeld betaald had aan twee pornosterren zodat ze niet uit de biecht zouden klappen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een van hen was Stormy Daniels waarmee de president een kortstondige affaire zou hebben gehad. Zo kan Trump nog wel enkele akkefietjes op zijn CV vermelden. En daar betaalt de Republikeinse partij de prijs voor.

Desondanks staan Republikeinse vrouwen nog steeds achter hun president. Volgens een peiling stemt 84 procent van hen nog steeds voor Donald Trump en dus niet voor een andere kandidaat. Maar wat opvalt, is dat steeds minder vrouwen voor de Republikeinse partij stemmen. Steeds meer vrouwen verwerpen de partij van de president en zoeken hun heil bij de Democraten. Dat is volgens opiniepeilers een slecht voorteken voor de tussentijdse verkiezingen. Bovendien ontstaat er een genderkloof tussen de twee Amerikaanse partijen.

Genderverschuiving “op steroïden”

Die genderkloof ontstond eigenlijk al omstreeks 1960 toen de Democratische partij meer nadruk legden op burger- en vrouwenrechten. Als reactie verlieten heel wat blanke mannen van middelbare leeftijd de Democratische partij om op de Republikeinen te stemmen. Volgens de huidige trend gebeurt momenteel het omgekeerde bij Amerikaanse vrouwen. Bijna zestig procent van de Democratische stemmen was in 2017 reeds afkomstig van de hand van een vrouw. Men voorspelt dat het percentage de komende jaren mondjesmaat zal stijgen. Trump zet de genderverschuiving "op steroïden", reageerde opiniepeiler Anna Greenberg.



Het lijkt misschien een onschuldig verschijnsel, maar de genderverschuiving kan heel wat impact hebben op de Republikeinse partij. Amerikaanse politicologen stellen immers vast dat steeds meer vrouwen gaan stemmen (Amerikanen zijn niet stemplichtig). Waardoor de laatste jaren beduidend meer vrouwen dan mannen naar het stemlokaal trokken. En door de recente gebeurtenissen zijn vrouwen allicht nog gemotiveerder om hun stem te laten horen. "Als deze trends aanhouden, zal de vrouwelijke voorkeur voor de Democratische partij een grote bijdrage leveren aan de uitslag van de tussentijdse verkiezingen", aldus Amerikaans politicoloog Melissa Deckman van het Washington College.