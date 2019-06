Drievoudige aanslag van Boko Haram in Nigeria: dertig doden tvc

17 juni 2019

12u33

Bron: Belga 4 In het noordoosten van Nigeria zijn dertig doden en meer dan veertig gewonden gevallen bij een drievoudige aanslag, die wordt toegeschreven aan de islamitische groep Boko Haram. Dat berichten de hulpdiensten.

"Voor het ogenblik hebben we 30 doden en meer dan 40 gewonden opgetekend", aldus Usman Kachalla, lokaal verantwoordelijke van de hulpdiensten. Drie zelfmoordterroristen brachten zondagavond hun springtuigen tot ontploffing, aan een centrum waar tientallen mensen naar de uitzending van een voetbalwedstrijd keken in de stad Konduga, op 38 kilometer van Maiduguri in de staat Borno.

In een eerste balans was sprake van 17 doden en bijna 20 gewonden. Volgens de verantwoordelijke is de hoge dodentol deels te wijten aan het gebrek aan gepaste medische infrastructuur en de tijd om toestemming te krijgen om ter plaatse te gaan vanuit Maiduguri.

De aanslag gebeurde om 21 uur lokale tijd. Volgens Ali Hassan, een militieleider in de stad, was er een hevige discussie tussen de eigenaar van het centrum en een van de drie kamikazes, waarna die zich tot ontploffing bracht. De andere twee deden dat daarna ook buiten het centrum.

Konduga is vaak het doelwit van Boko Haram-leden die trouw zijn gebleven aan de historische leider van de groep, Abubakar Shekau. De jihadisten houden zich schuil in een bos dichtbij, waardoor ze regelmatig de stad kunnen binnendringen.