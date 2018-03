Drietal vast na liquidatie op broer kroongetuige 'Mocro-maffia' Amsterdam

mvdb

31 maart 2018

17u43

Bron: ANP - AD.nl 0 Twee dagen na de liquidatie in Amsterdam op Reduan B. (41), broer van een kroongetuige van de zogeheten 'Mocro-maffia', heeft de Nederlandse politie drie aanhoudingen verricht.

Het Openbaar Ministerie (OM) sloot een kleine week voor de moord een overeenkomst met Nabil B., de broer van Reduan. Nabil B. legde een reeks verklaringen af tegen kopstukken van de 'Mocro-maffia'. Het OM sprak toen van een belangrijke doorbraak in de strijd tegen tegen het zware geweld in de onderwereld. Die getuigenis zou de deur openzetten naar strafvervolging van opdrachtgevers van ettelijke liquidaties en schietpartijen in Nederland.

Antwerpen

Vaak is er een link met de Antwerpse cocaïneoorlog. Zo werd de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh (34) op 18 oktober 2012 neergekogeld voor het Antwerpse hotel Crown Plaza. De vermoedelijke opdrachtgever Benaouf A., eveneens Nederlander van Marokkaanse afkomst, kreeg in 2016 12 jaar cel voor zijn betrokkenheid. Aanleiding voor die moord was de verdwijning van 200 kilo cocaïne in 2012.

Gewetensnood

Nabil B. was zelf betrokken bij een liquidatie in Utrecht, maar kwam in gewetensnood. Hij meldde zich in december bij de politie. Eén van de drie arrestanten wordt ervan verdacht Reduan B. te hebben neergeschoten.

De man is opgepakt nadat DNA dat bij de plek van het misdrijf was gevonden, bleek overeen te komen met een DNA-profiel in de databank van de politie. De verdachte met het overeenkomende DNA-profiel bleek te wonen in Hilversum. Het is onbekend of de man in zijn woning is aangehouden.

De politie meldt dat de schutter te zien is op beeldmateriaal afkomstig van bewakingscamera's in het Amsterdamse pand waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. Ook zijn een 34-jarige man en een 31-jarige man aangehouden. Zij worden verdacht van medeplichtigheid en wapenbezit. Niet alle betrokkenen in de Mocro-maffia hebben een Marokkaanse achtergrond.