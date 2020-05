Drietal smokkelt 65.000 MDMA-tabletten vanuit Antwerpen naar Israël HR

28 mei 2020

08u42

Bron: Israël National News, Obiter, Mivzak 0 Drugs Drie mannen zijn betrapt op een grootschalige smokkel van MDMA-tabletten vanuit Antwerpen naar Israël. Twee van hen, David C. (47) en Pinchas B. (45), regelden vanuit Antwerpen het transport. De drugs werden echter ontdekt door de Israëlische douane in de havenstad Asjdod, in de buurt van Tel Aviv.

De drie verdachten hebben de Israëlische nationaliteit. David C. (47) werd in 2003 ook al wel eens veroordeeld voor drugssmokkel vanuit ons land en kreeg toen 7,5 jaat cel. Deze keer verstopte hij samen met Pinchas B. 65.000 MDMA-tabletten in het magazijn van een compressor of luchtpomp, die ze over zee naar Haifa verscheepten. Van daaruit ging het verder naar Asjdod, waar de douane de tabletten ontdekte. In Israël werd ook nog de derde verdachte Erez Z. (31) opgepakt. Hij stond ter plaatse in voor de levering en het financiële gedeelte van de transactie.

Vermoedelijk waren de drugs bestemd voor Tel Aviv, dat bekend is om zijn bruisend nachtleven. MDMA is een van de meest gebruikte synthetische drugs die vaak gebruikt worden bij het beluisteren van elektronische muziek. De verslavende werking ervan is wel veel minder dan bij cocaïne of amfetamines.

De drie verdachten werden in Israël in voorlopige hechtenis geplaatst, in afwachting van hun proces. Ze riskeren zware gevangenisstraffen.

