Driejarige tweeling opgesloten in kleine houten kist zodat ouders "kunnen gaan werken" Arne Adriaenssens

13 juli 2018

17u11

Bron: The Sun 0 De politie van het Braziliaanse Aparecidinha vond in een woning een kleine houten kist met daarin een driejarige tweeling. De ouders zouden de kinderen daarin hebben opgesloten zodat ze zelf konden gaan werken.

Na een anonieme tip over kindermishandeling ging de politie van het Braziliaanse Aparecidinha poolshoogte nemen. In de woning van het gezin troffen ze een kist aan met daarin hun driejarige tweeling. De kist zat op slot met een zware metalen ketting.

Binnenin het krat hadden de kindjes geen speelgoed, kussens of dekentjes. Ze lagen op het harde hout en konden niets doen dan wachten tot ze er weer uit mochten. Ook samen spelen was onmogelijk aangezien er in het midden een schutsel stond om de jongens uit elkaar te houden. Ze konden elkaar dus zelfs niet zien.

Onwetendheid

Volgens de politie zeiden de ouders, die landbouwers zijn, dat de kist nodig was zodat zij op het veld konden werken. Op die momenten stopten ze de kinderen erin waarna ze enkele uren naar buiten konden.

Ze werden meegenomen naar het politiekantoor waar ze een verklaring moesten afleggen. Het is niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk werden aangeklaagd. De politie gaat er vanuit dat de kist-situatie eerder uit onwetendheid dan kwaad opzet ontstond. Er zijn ook geen sporen van verdere fysieke mishandeling.

