Driejarig meisje krijgt 2,5 miljoen schadevergoeding van politie Chicago

27 juni 2018

22u04

Bron: AD 0 Een driejarig meisje uit Chicago krijgt naar verwachting 2,5 miljoen dollar schadevergoeding van de stad, omdat zij getuige was van excessief politiegeweld. Het kind raakt volgens advocaten getraumatiseerd nadat agenten een vuurwapen op haar richtten en haar geboeide moeder sloegen.

In augstus van 2013, zo stelt de moeder van het meisje, zou een aantal agenten een huiszoeking hebben uitgevoerd. Hoewel de dienders op zoek waren naar de vriend van Aretha Simmons werd buitensporig geweld gebruikt tegen de moeder, haar dochtertje Davianna en grootmoeder Emily.



Aretha protesteerde dat de agenten niet het recht hadden haar huis binnen te gaan en werd daarop op de veranda van de woning hardhandig in de boeien geslagen en aangeklaagd. Bij de aanhouding zouden agenten ook de driejarige Davianna en haar oma onder schot hebben gehouden.

Agenten niet aangepakt

Simmons werd uiteindelijk door de rechter vrijgesproken. Ze klaagde de stad aan vanwege het brute optreden van de politie en stelt dat Chicago er niet in slaagt toezicht op het gedrag van agenten te houden. Ook zou de stad agenten die zich misdragen niet disciplinair aanpakken en over wangedrag zwijgen.



Chicago krijgt vaker kritiek over hardhandig politieoptreden. In december 2015 moest burgemeester Rahm Emanuel toegeven dat agenten de hand boven het hoofd werd gehouden door het politiekorps. Op videobeelden gemaakt vanuit een politiewagen was te zien was hoe een agent op drie meter afstand een arrestant doodschoot. De beelden leidden tot grote woede.

Niet uit noodweer gehandeld

Het korps hield tot aan de publicatie van de beelden vol dat de agent uit noodweer had gehandeld. Op de video was echter te zien dat de zogenaamde aanvaller bij de agent wegliep. Het mes waarmee hij de agent zogezegd zou hebben aangevallen, bleek na het neerschieten van de man nog dichtgeklapt te zijn. De agent werd aangehouden en de stad trof een financiële regeling met de familie van het slachtoffer.



Het stadsbestuur heeft beloofd de procedures waaraan agenten zich moeten houden te herzien en voor een betere training te zullen zorgen. De raad moet formeel nog een besluit nemen over de genoegdoening aan de peuter, maar de financiële commissie heeft die al goedgekeurd.