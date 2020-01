Driehonderd reizigers slapen op veldbedden op Eindhoven Airport jv ES KVE

02 januari 2020

07u40

Bron: ANP, belga 2 Naar schatting driehonderd gestrande reizigers hebben de nacht doorgebracht op veldbedden op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer daar was gisterenavond stilgelegd door dichte mist.

Andere reizigers konden worden ondergebracht in hotels in de buurt of werden per bus naar andere luchthavens vervoerd, vanwaar ze konden vertrekken. Circa vijftig vluchten moesten gisteren worden geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de luchthaven wordt het vliegverkeer deze ochtend volgens schema hervat. Ook zullen uitgestelde vluchten in de loop van vandaag vertrekken.

De afgelopen tijd kampte het vliegveld vaker met problemen door mist. Dinsdagochtend lag het vliegverkeer erdoor plat en begin december was dat ook al meerdere keren het geval.