Driehonderd Marokkaanse artsen nemen collectief ontslag

19 april 2019

In ziekenhuizen in het noorden van Marokko hebben 305 artsen samen hun ontslag aangekondigd in een brief aan het ministerie. Ze protesteren daarmee tegen de "rampzalige toestand" in de sector.

Volgens de artsen voldoet de dienstverlening in de ziekenhuizen "niet aan de verwachtingen van de burgers of aan hun recht op zorg" en is er een gebrek aan mensen.

De directeur Gezondheid in de regio Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Afifi Ikram, reageert echter dat de artsen blijven werken. Het collectief ontslag is volgens hem juridisch niet geldig.