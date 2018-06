Drieëntwintig kandidaten voor presidentsverkiezingen Zimbabwe IB

15 juni 2018

Bron: Belga 1 In Zimbabwe hebben zich bij het hooggerechtshof in Harare officieel 23 mensen kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 30 juli. Dat heeft de kiescommissie vrijdag bekendgemaakt. Onder hen ook zittend president Emmerson Mnangagwa (75) en zijn grootste uitdager Nelson Chamisa (40).

Het gaat om de eerste verkiezingen nadat de 94-jarige president Robert Mugabe na 37 jaar aan de macht tot aftreden werd gedwongen.

Mnangagwa was vicepresident onder Mugabe. Begin november werd hij door de president aan de kant geschoven en ruim een week later greep het leger in. Het dwong Mugabe tot ontslag en hees, na diens val Mnangagwa in het zadel. De voormalige vicepresident werd in november de leider van de regeringspartij Zanu-PF en een week later ook de nieuwe president.

Aanzienlijk meer kandidaten

De grootste uitdager van Mnangagwa wordt de leider van de intern verdeelde Beweging voor Democratische Verandering (MDC), Nelson Chamisa. Ook Thokozani Khuphe (54) komt op voor de MDC. Daarnaast stelden zich onder anderen nog Joice Mujuru (63) - de voormalige vicepresidente die in 2014 door Mugabe aan de kant werd geschoven -, Violet Mariyacha (61) van de Verenigde Democratische Beweging (UDM) en Noah Manyika voor de partij Build Zimbabwe kandidaat.

De definitieve lijst van 23 kandidaten werd goedgekeurd door de kiescommissie ZEC. Er zijn aanzienlijk meer kandidaten dan gewoonlijk: bij de verkiezingen in 2013 waren er maar vijf kandidaten, in 2008 slechts vier.

Mnangagwa beloofde "vrije, eerlijke en transparante" verkiezingen. De oppositie kijkt echter met argusogen toe. Eind mei had viceminister van Financiën Terrence Mukupe laten uitschijnen dat het leger niet van plan is om de macht af te staan aan de oppositie.