Drieduizend kilo drugs onderschept: Spaanse politie arresteert 42 mensen mvdb

31 december 2018

18u22

Bron: AD.nl 0 De Spaanse politie heeft 3.250 kilo hasj in beslag genomen bij twee operaties tegen drugssmokkel in de Straat van Gibraltar.

Bij de acties werden 42 verdachten aangehouden, meldt de Guardia Civil vandaag in een verklaring. De arrestaties vonden plaats in de provincies Cadiz en Malaga, aan de oostkust van Spanje en in de Spaanse Noord-Afrikaanse enclave Ceuta, ten oosten van Tanger.

De eerste actie begon afgelopen september; daarbij werden al 21 smokkelaars opgepakt. Het tweede deel van de operatie speelde zich daarna af in Ceuta en leverde en even groot aantal arrestanten op.

Volgens de autoriteiten is hiermee mogelijk een van de grootste bende van drugssmokkelaars tussen Spanje en Noord-Afrika opgerold. Vijf voertuigen en vijf boten die de bende gebruikte, werden ook in beslag genomen bij de actie. Ook werden grote hoeveelheden contant geld gevonden.



De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt wat de nationaliteiten van de arrestanten zijn. Een oversteek over de Straat van Gibraltar is op het smalste stuk veertien kilometer.