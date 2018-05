Driedubbele zelfmoordaanslag treft politiekantoren in Kaboel kg

09 mei 2018

12u14

Bron: Belga, The Washington Post 1 Een driedubbele zelfmoordaanslag heeft woensdag twee politiekantoren in verschillende districten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel getroffen. Dat deelde een woordvoerder van Binnenlandse Zaken mee.

Eén bom werd tot ontploffing gebracht in de buurt van een politiestation in Dasht-e Barchi, een overwegend door Hazara-sjiieten gedomineerd gebied, aldus woordvoerder Najib Danish.

Haast gelijktijdig bliezen twee andere terroristen zichzelf op vlakbij het hoofdbureau van de politie in de winkelwijk Shar e Naw. Volgens The Washington Post werden in totaal zes gewonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanslag volgt onder andere op de dubbele zelfmoordaanslag eind april. Daarbij kwamen minstens 25 mensen om het leven, waaronder negen journalisten die ter plaatse snelden na de eerste ontploffing.