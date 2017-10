Drie zwaarste ministerposten in Noorwegen naar vrouwen EB

Bron: AFP 0 AP Van links naar rechts: premier Erna Solberg, minister van Europese Zaken Marit Berger Rosland, Frank Bakke-Jensen benoemd werd benoemd tot minister van Defensie en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide. De Noorse premier Erna Solberg, die met haar conservatieve partij Hoyre de verkiezingen van 11 september won, heeft vandaag een herschikking van haar kabinet aangekondigd. Drie ministerposten die de Noorse media de "zwaarste posten" noemen (Buitenlandse Zaken, premier en Economie en Financiën), zijn in handen van vrouwen.

Ontslagnemend minister van Defensie Ine Eriksen Søreide werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Ze volgt Børge Brende op, die voorzitter wordt van het Wereld Economisch Forum. Søreide wordt het eerste vrouwelijke hoofd van de diplomatie in Noorwegen. Naast Erna Solberg, die haar tweede termijn als premier heeft aangevangen, behoort ook minister van Economie en Financiën Siv Jensen tot het trio van vrouwen dat volgens de media de "zwaarste ministerposten" bekleedt.





"We zijn niet de eerste in de wereld, maar in Noorwegen wordt wel geschiedenis geschreven", aldus Solberg, die toevoegt dat ook in landen als de Filipijnen, Zwitserland en Liberia een gelijkaardige situatie te zien was.

Noorwegen doet het, net als de andere Scandinavische landen, al jaren goed wanneer het op gendergelijkheid in de politiek aankomt. Al in 1986, toen de regering van Gro Harlem Brundtland van de Arbeiderspartij aan de macht kwam, telde de regering ongeveer even veel vrouwen als mannen (acht op achttien). Ter vergelijking: in de Belgische regering-Michel zitten 4 vrouwen en 14 mannen.

Solberg kondigde ook nog aan dat Frank Bakke-Jensen benoemd werd tot minister van Defensie. Hij wordt als minister van Europese Zaken opgevolgd door nieuwkomer Marit Berger Røsland.

Volgens de Noorse media is de kans groot dat het kabinet nog voor het einde van het jaar opnieuw wordt omgegooid, indien de liberale partij zou beslissen om de minderheidscoalitie van de conservatieven en de rechts-populistische Vooruitgangspartij in het parlement te vervoegen.