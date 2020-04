Drie zwaargewonden door explosie op schip in Denemarken

SVM

23 april 2020

13u19

Bron: ANP

0

Door een explosie op een schip op een werf in Denemarken zijn drie mensen zwaargewond geraakt. De slachtoffers zijn per helikopter naar een ziekenhuis in Kopenhagen gebracht, aldus de lokale politie.