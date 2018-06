Drie zwaargewonden bij balloncrash in Duitsland lva

17 juni 2018

04u32

Bron: ANP 0 In de buurt van het Duitse Warendorf, in Nordrhein-Westfalen, zijn zaterdagavond zes mensen gewond geraakt toen de luchtballon waarin zij reisden neerstortte.

De ballon was in een zware regenbui terechtgekomen. Een windvlaag drukte de ballon in elkaar, waarna hij tien meter naar beneden viel en in een veld neerkwam. Drie van de ballonvaarders zijn zwaargewond.