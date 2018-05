Drie ziekenhuisbezoeken in een week tijd voor 83-jarige Palestijnse president JM

20 mei 2018

16u26

Bron: Belga 0 Voor een derde keer op rij moest de Palestijnse president Mahmoud Abbas deze week naar het ziekenhuis. De president heeft al langer gezondheidsproblemen en moest zondag op consultatie om zijn geopereerde oor te laten nakijken. Het is nog niet duidelijk wie de president in de toekomst zal opvolgen.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas werd zondag naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up na de operatie aan zijn oor eerder deze week. Dat meldde de directeur van het ziekenhuis.

Niet onrustwekkend

De 83-jarige Palestijnse leider heeft verschillende gezondheidsproblemen. Zijn bezoek zondag aan het ziekenhuis was zijn derde deze week, de ooroperatie meegerekend.

In een verklaring zei Said Sarahne, de directeur van het Istishari-ziekenhuis in Ramalla dat de testresultaten goed waren, en zijn gezondheid "niet onrustwekkend" is.

Er is geen duidelijke opvolger voor de tachtiger, die een zware roker is. In 2005 werd hij verkozen voor een termijn van vier jaar. Maar ook na het verstrijken van die termijn bleef hij tot op vandaag aan als president, bij gebrek aan Palestijnse parlementsverkiezingen.