Drie werknemers spoorbedrijf vrijgesproken van treinongeval met 47 doden in Canada

20 januari 2018

02u45

Bron: Belga 1 In Canada heeft een jury vrijdag drie werknemers van het voormalige spoorbedrijf Montréal Maine & Atlantic (MMA) vrijgesproken van nalatigheid in verband met het dodelijke treinongeval in het Canadese plaatsje Lac Mégantic. Daarbij kwam in juli 2013 een trein met 72 tankwagens van het spoor en vielen 47 doden.

Treinbestuurder Thomas Harding (56), verkeersleider Richard Labrie (59) en Jean Demaitre, een manager bij MMA, stonden terecht voor 47 gevallen van "criminele nalatigheid met de dood tot gevolg". Het drietal pleitte onschuldig. Tijdens het proces, dat sinds september werd gevoerd, kwamen in totaal 31 getuigen aan het woord. Een volksjury in Sherbrooke besliste gisteren na negen dagen beraadslagen echter om hen onschuldig te verklaren.

"We zijn erg tevreden met de uitspraak", reageert Hardings advocaat Tom Walsh. Volgens hem had de zaak nooit voor de rechtbank mogen verschijnen. "Een openbaar onderzoek naar de volledige omstandigheden en oorzaak van de ramp, en niet slechts de rol van de drie beschuldigden, zou meer gepast zijn geweest", zegt hij.

Zwakke veiligheidscultuur

In zijn rapport van de ongeval wees de Transportation Safety Board van Canada ook al de "zwakke veiligheidscultuur" binnen MMA aan als de schuldige.

Voor Harding is de juridische strijd met deze vrijspraak wel nog niet van de baan. Hij staat later deze maand voor een federale rechtbank ook terecht voor het overtreden van de federale transportregels. "We hebben altijd toegegeven dat hij niet volledig conform de regels had gewerkt, en daarvan zal hij de gevolgen onder ogen moeten zien. Maar die aanklacht is meer gepast dan die van criminele nalatigheid."

Luchtremmen

Bij de ramp op de avond van 5 juli 2013 had Harding de 72 rijtuigen tellende goederentrein met ruwe olie geparkeerd op 12 kilometer ten noordwesten van Lac Mégantic. Na het afzetten van vier van de vijf locomotieven, zette hij zeven handremmen op. Volgens de regels moet daarna getest worden of de remmen de trein kunnen houden. Harding deed dat, maar liet daarbij ook de luchtremmen aanstaan, waardoor de trein ter plaatse werd gehouden door een combinatie van beide systemen.

Harding liet de trein zo achter, omdat die in de ochtend door een andere crew zou worden opgepikt. De treinbestuurder had verkeersleider Richard Labrie ervan op de hoogte gebracht dat er rook uit de eerste locomotief was gekomen. Kort na zijn vertrek brak er ook effectief vuur uit in die locomotief. De brandweer kwam ter plaatse en schakelde de stroomvoorziening uit. Daardoor vielen de luchtremmen weg, waarop de trein begon te rollen. De trein rolde bergaf richting Lac Mégantic en haalde een snelheid van 105 kilometer per uur. In het plaatsje ontspoorde hij waarna de rijtuigen met olie ontploften rond 1.15 uur. Daarbij vielen 47 doden.