Drie wandelaars op korte tijd overleden in buurt van basiskamp Mount Everest AW

14 november 2018

12u25

Bron: Belga 0 In de omgeving van de Mount Everest in Nepal zijn in negen dagen drie buitenlandse trekkers overleden. Geen van hen had nochtans de Everest beklommen.

Dinsdag stierf een 63-jarige Japanner in zijn hotelkamer in zijn slaap, volgens de politie is de oorzaak nog niet bekend. Een week geleden, op 5 november, kwam een 60-jarige Française ongelukkig ten val toen ze onderweg was van het basiskamp aan de voet van de Everest naar Lukla, een dorp met een klein vliegveld. Ook zij overleed. De daaropvolgende dag stierf een 43-jarige Maleisische eveneens in haar hotel in haar slaap.

De met 8.848 meter hoogste berg ter wereld ligt op de grens tussen Nepal en het door China bestuurde Tibet. Elk jaar proberen honderden bergbeklimmers de top langs Nepalese kant te bedwingen. Buiten het klimseizoen in april en mei trekken ook vele toeristen naar het basiskamp en terug. Meer dan 5.000 mensen slaagden er al in de top van de Everest te bereiken, maar ook enkele honderden kwamen bij hun poging om het leven. Velen verongelukten, anderen stierven aan de gevolgen van de hoogteziekte.