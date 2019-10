Drie VS-diplomaten aangehouden nabij Russische militaire basis waar mysterieuze explosie plaatsvond kv

16 oktober 2019

20u41

Bron: Reuters, The Guardian 2 De Russische autoriteiten hebben maandag in het noorden van Rusland drie Amerikaanse diplomaten aangehouden op een trein in de buurt van de plek waar in augustus een explosie plaatsvond tijdens een test met een raketmotor nabij de Witte Zee. Dat bericht het Russische persbureau Interfax vandaag.

De diplomaten werden maandag gearresteerd op een trein in de stad Severodvinsk. Volgens Interfax gaat het om drie militaire attachés. Ze werden later weer vrijgelaten, maar riskeren nog een administratieve vervolging omdat ze door een afgeschermd militair gebied reisden.

Volgens de Amerikaanse ambassade beschikten de drie diplomaten echter over de juiste documenten om door de regio te reizen. “De Amerikaanse diplomaten waren op een officiële zakenreis en ze hadden het ministerie van Defensie op de hoogte gebracht van hun trip”, aldus Rebecca Ross, woordvoerster van de Amerikaanse ambassade in Moskou.



Het Russische nucleaire agentschap Rosatom bevestigde eerder dat vijf werknemers omkwamen bij de explosie op 8 augustus. De regio rondom Severodvinsk kwam vervolgens wereldwijd onder de aandacht nadat er tegenstrijdige berichten opdoken over de gevolgen van de explosie. De minister van Defensie zei aanvankelijk dat het stralingsniveau normaal bleef na het incident, maar volgens de meteorologische dienst van de Russische overheid lag de straling in de stad Severodvinsk zestien keer hoger dan normaal.

