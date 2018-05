Drie vrouwenlijken ontdekt in appartement in Washington ADN

05 mei 2018

16u55

Bron: Belga 5 De Amerikaanse politie heeft eind april in een appartement in Washington drie skeletten van vrouwen aangetroffen. Uit het onderzoek is gebleken dat ze alle drie vermoord zijn. Dat melden de lokale autoriteiten vandaag.

Tijdens werken in een appartement ten zuidoosten van de Amerikaanse hoofdstad hadden arbeiders op 25 april botten ontdekt. Twee dagen later bevestigde de wetsdokter dat het om menselijke resten ging. Nog een dag later werden twee andere skeletten aangetroffen.

Intussen is bekend dat het om drie vrouwenlichamen gaat. "Ze zijn vermoord", zei de politie van Washington vandaag tijdens een persconferentie. De FBI voert nog DNA-analyses uit. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens de politie staat het wel vast dat de slachtoffers met geweld om het leven werden gebracht. Twee lijken vertoonden kogelwonden.

Het tijdstip van hun overlijden is nog niet bekend. Volgens de politie zouden ze minder dan een jaar geleden om het leven zijn gebracht. De politie tast ook nog in het duister of de moorden van de drie vrouwen iets met elkaar te maken hebben.

De politie heeft ook nog geen spoor van een dader.