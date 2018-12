Drie vrouwen aangevallen met hamer op week tijd in Bordeaux SPS

28 december 2018

23u04

Bron: Belga 0

In het Franse Bordeaux is een vrouw lichtgewond geraakt aan het hoofd nadat een man haar had aangevallen met een hamer. Het is al het derde gelijkaardige incident op minder dan een week tijd in de stationsbuurt van de stad, zo meldt de politie.

Ook donderdagochtend viel een man met een hamer een vrouw aan in de buurt van het station Saint-Jean. Volgens een getuige kreeg ze meerdere slagen. Ze werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, meldt de krant Sud Ouest. De dader sloeg waggelend op de vlucht. In dezelfde buurt was ook zaterdag al een vrouw aangevallen.