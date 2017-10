Drie VN-blauwhelmen komen om in Mali 21u35

Bron: Belga 0 REUTERS Drie VN-blauwhelmen zijn in het noorden van Mali om het leven gekomen toen hun voertuig op een mijn of een explosief reed. Twee anderen raakten gewond. Dat meldt de VN-missie in Mali (Minusma).

De nationaliteit van de slachtoffers werd niet bekendgemaakt.



Het West-Afrikaanse land vormt al sinds 2012 het toneel van instabiliteit en geweld. Toen maakten veel extremistische rebellengroepen gebruik van de chaos na een militaire coup. Verschillende buitenlandse mogendheden stuurden troepen naar de regio.



Minusma is sinds juli 2013 actief in Mali. Het is de dodelijkste VN-vredesmissie sinds die in Somalië (1993-1995), met meer dan 80 blauwhelmen die om het leven kwamen. Momenteel staat Minusma overigens onder leiding van de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck.