Drie Vlaamse jongeren al een maand vast in hotel op Sicilië na coronabesmetting: “Al in de diepste dieptes gezeten” Stijn Defoirdt

25 september 2020

18u56 12 Covid-19 Drie jongeren uit Gent zitten nu al een maand opgesloten in een hotelkamer in Palermo, de hoofdstad van het Italiaanse eiland Sicilië. Ze waren er op reis en raakten er besmet met het coronavirus. Het hotel wordt bewaakt door de politie en ze riskeren hoge boetes als ze proberen te ontsnappen. “Het is verschrikkelijk. Ik heb al in de diepste dieptes gezeten”, zegt Brecht De Rycke (27), één van de Vlaamse jongeren in het hotel.



Het verhaal van de vier Gentenaars begon eind augustus. Ze maakten zich op voor een zorgeloze reis met een camper op het Italiaanse eiland Sicilië. Een van de jongens kreeg een sms dat hij in contact was geweest met een besmet persoon in België. Plichtsbewust lieten alle vier de jongens zich testen.

“Uiteindelijk testten we met drie positief en één iemand negatief, ook al had niemand symptomen”, zegt Brecht De Rycke, één van de besmette jongeneren. “Toch werden we alle vier overgebracht naar een quarantainehotel in Palermo. We moesten daar allemaal twee weken in quarantaine. Daarna mocht de niet-besmette persoon naar huis. De andere drie moesten zich opnieuw laten testen. We testten alle drie opnieuw positief.”

Om vrij te komen moeten ze twee keer negatief testen. “Afgelopen zondag testten we alle drie negatief, maar het einde is nog niet in zicht. Gisteren zijn we nog eens getest. Als we het resultaat daarvan kennen, mogen we hopelijk naar huis”, zegt De Rycke.

“Het is verschrikkelijk”

“We hebben hier al in de diepste dieptes gezeten en dan trek je jezelf weer op”, zegt De Rycke. “Je probeert zo snel mogelijk vrede te nemen met je situatie. Hoe dan ook loop je hier tegen de muren. De hele tijd aan je lot overgelaten worden, je vingers kruisen en hopen dat je negatief test... Het is al verschrikkelijk geweest.”

“In de voormiddag komen er verplegers onze temperatuur opnemen. Dan krijgen we middageten en avondeten en dat is het enige sociaal contact op een dag”, vertelt hij verder. “Ik heb mijn laptop laten opsturen met de post. Zo kan ik toch wat werken.”

Nog lang virusdeeltjes bij neustest

De Italianen testen de jongeren met een neuswisser. Met zo’n test kan je lang na je besmetting nog virusdeeltjes detecteren. Daarom blijven de jongens positief testen, ook al zitten ze al weken opgesloten in een kamer. Belgische virologen vinden de Italiaanse maatregelen overdreven. Mensen met milde of geen symptomen zijn hoogstens een week na de eerste test nog besmettelijk, ook al kunnen ze nog een hele tijd positief testen op een neuswisser.

De Gentenaren hebben ook contact opgenomen met de Belgische ambassade. Daar kregen ze te horen dat ze niets voor hen konden doen.