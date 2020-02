Drie vierde van Australische bevolking getroffen door bosbranden jv

18 februari 2020

06u43

Bron: dpa 0 Ongeveer driekwart van de Australische bevolking is rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen door de recente bosbranden in het land. Dat blijkt uit een universitaire enquête.

Door de bosbranden is in Australië meer dan 12 miljoen hectare land in de vlammen opgegaan sinds september. Uit de rondvraag blijkt dat 14 procent van de respondenten rechtstreeks werd beïnvloed door de branden, wat betekent dat ze hun eigendom verloren, dat het beschadigd of bedreigd werd door het vuur, of dat ze werden geadviseerd om te evacueren.

Ongeveer 78 procent noemde een indirecte impact - bijvoorbeeld blootstelling aan rook, gedwongen worden om reisplannen te veranderen, zich bezorgd voelen vanwege brand of een vriend of familielid hebben met beschadigde of bedreigde eigendommen. Dat zou overeenkomen met meer dan 18 miljoen mensen.

Hoofdonderzoeker professor Nicholas Biddle zei dat "velen van ons de komende jaren zullen moeten leven met de gevolgen van de branden".

De enquête van de Australian National University (ANU) wees ook uit, zoals eerder al bleek, dat de reactie van de federale regering op de bosbranden premier Scott Morrisons reputatie een knauw bezorgde. Morrisons 'vertrouwensscore' daalde van 5.25 op 10 in juni naar 3.92 op 10 in januari.

Ook zei de helft van de respondenten dat milieu de belangrijkste of tweede belangrijkste kwestie is voor Australië.

Voor het onderzoek werden vanaf 20 januari meer dan 3.000 mensen over een periode van twee weken ondervraagd.