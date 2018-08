Drie vermoorde journalisten onderzochten Russische paramilitaire groep in Centraal-Afrikaanse Republiek AV

01 augustus 2018

14u50

Bron: BELGA 0 In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag drie Russische journalisten gedood. De lichamen werden gevonden in Dekoa, op ruim 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangui.

Oorlogsverslaggever Orkhan Djemal, documentairemaker Alexander Rastorgoejev en cameraman Kirill Radsjenko lieten daarbij het leven. Ze werden maandagavond in de omgeving van Sibut door gewapende mannen vermoord. Hun lichamen werden in de stad Dekoua, op ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangui, gevonden. Meer bijzonderheden over hun dood zijn nog niet gekend.

Geheim onderzoeksproject

De drie Russische journalisten verichtten onderzoek naar de aanwezigheid van de Russische paramilitaire groep Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat onderzoeksproject werd opgericht door de Russische ex-oligarch en verbannen Kremlincriticus Mikhaïl Khodorkovski.

De drie mannen vlogen op 27 juli naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om er een reportage te maken over de activiteiten van het militaire privébedrijf Wagner. De mannen kwamen het land niet binnen met een journalisten-, maar met een toeristenvisum. Dat zei de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Sakharova, aan het persbureau Tass.

Russische paramilitaire groep Wagner

Het militaire privébedrijf Wagner werd opgericht door een ex-officier van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU), luitenant-kolonel Dmitri Utkin. Zonder juridische status zijn militaire privébedrijven verboden in Rusland, maar Wagner zou sinds juni 2014 in het geheim militaire operaties uitvoeren namens het Kremlin en deelnemen aan gevechten in Oost-Oekraïne aan de kant van de pro-Russische separatisten. Dat melden Oekraïnse media. De paramilitaire groep zou vooral in Syrië succesvol zijn geweest, waar het parallel met het Russische leger deelnam aan de strijd.

Volgens deskundigen die de handel en wandel van paramilitaire groep hebben onderzocht, zou Wagner, bestaande uit enkele duizenden huursoldaten, een grote rol hebben gespeeld in de Russische operaties in Oost-Syrië en in de herovering van de antieke stad Palmyra. De betaalde huurlingen beschermen in Syrië buiten het Russische leger om ook wel eens particuliere belangen.

Internationale belangstelling voor Wagner-groep

De Wagner-groep kwam in februari onder internationale belangstelling toen Washington meedeelde dat het minstens honderd pro-regeringstroepen had gedood in de omgeving van Deir ez-Zor als reactie op de aanval op het hoofdkwartier van de Syrische en Arabische Koerden die door de VS worden gesteund. Na enkele dagen stilzwijgen gaf Moskou de dood van vijf landgenoten en "tientallen" gewonden toe, preciserend dat ze "allen op eigen initiatief naar Syrië waren getrokken". Onder de zeer uiteenlopende berichten die in de media circuleerden, was er sprake van zelfs meer dan 200 doden.

Sinds begin 2018 heeft Rusland militaire instructeurs ingezet in de Centraal-Afrikaanse Republiek, wapens geleverd aan het regeringsleger en voor de veiligheid gezorgd van president Faustin-Archange Touadéra, wiens veiligheidsadviseur een Rus is. In 2013 brak in de Centraal-Afrikaanse republeik een burgeroorlog uit waarin milities van de christelijke meerderheid en de moslimminderheid tegenover elkaar stonden. Pas na een Franse militaire interventie en het sturen van een VN-vredesmissie stabiliseerde de situatie enigszins.