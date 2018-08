Drie vermisten gezond en wel aangetroffen na stortvloed in Zuid-Italiaanse kloof

Na de plotse stortvloed in een bergkloof in Zuid-Italië zijn drie vermisten gezond en wel aangetroffen. Dat heeft de Italiaanse civiele bescherming laten weten. Volgens minister van Milieu Sergio Costa is het "voor 99,9 procent" zeker dat er geen vermisten meer zijn.