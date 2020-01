Drie vermiste kajakkers dood teruggevonden in Franse baai, jongen van 15 overleeft KVDS

12 januari 2020

06u52

Bron: ANP, France Bleu 1 In de baai van de Somme, in het noordwesten van Frankrijk, zijn de lichamen van drie kajakkers gevonden. Een vierde - een jongen van 15 jaar - was nog in leven en is zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de publieke radiozender France Bleu.

De vier, allemaal lid van een kajakvereniging in Saint-Valéry-sur-Somme, werden zaterdagavond als vermist opgegeven. Ze waren met een groep van 8 personen gaan kajakken op zee, maar hadden zich afgesplitst omdat ze een andere route wilden nemen. Het groepje had aan het eind van de middag op de bestemming moeten arriveren, maar kwam niet aan. Daarop werd een zoektocht op touw gezet.





Alle slachtoffers werden gevonden bij Le Crotoy. De eerste twee rond middernacht, een derde rond 4 uur zondagmorgen. De doden zijn twee mannen van 46 en 47 jaar en een vrouw van 58. Het nog levende slachtoffer is een jongen van 15. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens France Bleu was het rustig weer.

Lees ook: Moeder en baby zwaargewond na frontale botsing in Beauraing