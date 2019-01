Drie verdachten van explosie aan AfD-kantoor vrijgelaten bij gebrek aan bewijs jv

05 januari 2019

12u12

Bron: dpa 1 De drie Duitsers die ervan verdacht werden iets te maken te hebben met de explosie aan een kantoor van de extreemrechtse AfD donderdagavond in Döbeln, zijn vrijgelaten. Volgens het parket is er niet genoeg bewijs om hen vast te kunnen houden.

Donderdagavond vond voor een kantoor van de extreemrechtse partij AfD in Döblen, in de deelstaat Saksen, een explosie plaats. Daarbij raakte niemand gewond, al was er wel aanzienlijke schade aan het kantoor en een aanpalend gebouw.

De politie kon drie verdachten oppakken. Het ging om Duitsers van 29, 32 en 50 jaar oud. Maar die drie moesten vanochtend vrijgelaten worden bij gebrek aan bewijs. Dat meldt het parket van het nabijgelegen Chemnitz.

De voorbije weken is er een opstoot van politiek gerelateerd geweld tegen AfD-kantoren in de deelstaat Saksen. In onder meer Dresden en Leipzig waren er incidenten, telkens zonder gewonden maar met schade aan eigendommen. In Meppen werden de woning en tuin van een AfD-politicus besmeurd met rode verf.