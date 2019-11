Drie verdachten opgepakt in Ibizaschandaal dat Oostenrijkse regering ten val bracht jv

22 november 2019

17u31

Bron: DPA/ANP/AFP 0 In het zogeheten Ibizaschandaal rondom de Oostenrijkse voormalige vicekanselier Heinz-Christian Strache - dat de Oostenrijkse regering ten val bracht - zijn drie verdachten opgepakt. Dat is vernomen van het openbaar ministerie in Wenen.

De verdachten zijn twee mannen en een vrouw. Ze werden dinsdag opgepakt na huiszoekingen en zitten nu in voorlopige hechtenis op verdenking van afpersing. Meer informatie verstrekte het openbaar ministerie niet, maar volgens Oostenrijkse media komen de verdachten uit de omgeving rond een privédetective die een sleutelrol zou hebben gespeeld in de in het geheim opgenomen Ibizavideo. Het zou de bedoeling zijn geweest zo’n 400.000 euro te eisen van toenmalig kopstuk Heinz-Christian Strache van de FPÖ-partij.

Het schandaal - ‘Ibizagate’ gedoopt - was eind mei van dit jaar de aanleiding waarom de coalitie van de centrumrechtse ÖVP van kanselier Sebastian Kurz en de extreemrechtse FPÖ van Strache uit elkaar spatte. Op de video met verborgen camera’s gefilmd in een gehuurde villa op Ibiza in de zomer van 2017 is die laatste te zien. Hij hengelt bij een vrouw die zich voorstelt als de nicht van een Russische oligarch, urenlang naar illegale partijfinanciering, in ruil voor vette overheidsopdrachten. De beelden zijn uiteindelijk doorgespeeld aan de media.

Strache hield de eer aan zichzelf, en met hem stapten de FPÖ-ministers op zodat de regering haar parlementaire meerderheid kwijt was. Er werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven, maar kanselier Kurz moest uiteindelijk ook zelf aftreden nadat vrijwel alle politieke partijen in het Oostenrijkse parlement een motie van wantrouwen tegen hem hadden gesteund.

Kurz won de verkiezingen van eind september, en onderhandelt momenteel met de Groenen over de vorming van een nieuwe regering.

