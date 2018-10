Drie verdachten aanslagen Trèbes en Carcassonne in verdenking gesteld AV

20 oktober 2018

14u14 0 Drie van de zes verdachten die deze week werden opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen in Trèbes en Carcassonne werden gisteren officieel in verdenking gesteld van “terroristische criminele bendevorming”. Drie andere verdachten zijn intussen vrijgelaten.

Bij een grootschalige politieactie werden dinsdag zes mensen opgepakt die nauwe banden hebben met Radouane Lakdim, de gedode dader van de aanslag in maart dit jaar in Trèbes en Carcassonne, in het departement Aude. Drie van de verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. De drie anderen zijn nu in verdenking gesteld van "terroristische criminele bendevorming". Eén van hen wordt bovendien aangeklaagd voor verboden wapenbezit.

Lakdim, een 25-jarige Fransman met Marokkaanse roots, stal op 23 maart een auto in het Franse Carcassonne waarbij hij de bestuurder zwaar verwondde en de passagier doodschoot. Wat later beschoot hij de kazerne van de politie, drong hij een supermarkt binnen en schoot een slager, een klant en luitenant-kolonel Arnaud Beltrame dood. Die laatste nam in een supermarkt de plaats in van een gegijzelde kassierster, maar moest dat bekopen met zijn leven.

De aanvaller werd uiteindelijk gedood door de antiterrorisme-eenheid van de Franse Gendarmerie. Later werd de aanslag opgeëist door Islamitische Staat (IS). Eind maart werd de kompaan van Lakdim, Marine P., al in staat van beschuldiging gesteld.