Drie uitgaven van Victor Hugo's klassieker opnieuw in top 10 van best verkochte boeken op Amazon LH

16 april 2019

11u25 4 Twee pocketversies en een gebonden uitgave van ‘De klokkenluider van de Notre-Dame’, de klassieker van de Franse schrijver Victor Hugo uit 1831, zijn opnieuw opgedoken in de top 10 van best verkopende boeken op de Franse versie van Amazon.

De uitgaven prijken op de derde, vierde en tiende plaats. Een toeristische gids staat op de elfde plaats. De plotse opwelling doet denken aan de populariteit van Ernest Hemingway’s boek ‘Parijs is een feest’ na de aanslagen van november 2015, vanwege de ode aan de vitaliteit en veerkracht van Parijs.

De Notre-Dame speelt een centrale rol in de wereldberoemde klassieker van Hugo. Het boek gaat over de onbeantwoorde liefde van de bultenaar Quasimodo voor de beeldschone zigeunerin Esmeralda en speelt zich bijna volledig af in en om de kathedraal. Het boek is verschillende keren verfilmd. Disney maakte er een animatiefilm van, en er werden ook een balletvoorstelling en Franse musical over gemaakt.