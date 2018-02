Drie Turkse soldaten gedood in noorden van Syrië tijdens militaire operatie IVI

03 februari 2018

18u00

Bron: Belga 3 Tijdens de militaire operatie in het noorden van Syrië zijn drie Turkse soldaten om het leven gekomen. Dat maakte het Turkse leger bekend. De Olijftak-operatie is gericht tegen de Koerdische YPG-militie. Ankara beschouwt de groep als terroristisch.

Een soldaat kwam om in schermutselingen met Koerdische strijders. Een andere liet het leven in een aanval in de Turkse grensprovincie Kilis, aldus het leger in een eerste persbericht. In een tweede stond dat nog een derde soldaat om het leven kwam en een andere gewond raakte in het noordoosten van Afrin, toen een Turkse tank werd aangevallen.

Met de operatie wil Ankara de YPG uit het Syrische Afrin verjagen. Volgens Turkije is de militie de tak van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Syrië. Die partij is als "terroristisch" bestempeld door Turkije en zijn westerse bondgenoten.