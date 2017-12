Drie sportvissers vermist op de Noordzee: aangespoeld lichaam vermoedelijk een van hen jv ivi

11u22

Bron: belga 35 ANP De Nederlands minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Oosterscheldekering. Op de Noordzee ter hoogte van de Maasvlakte in Nederland worden drie sportvissers vermist. Redders zouden inmiddels een wrak hebben gevonden. Deze middag is ook een lichaam aangespoeld i n de Mattenhaven, vermoedelijk gaat het om een van de sportvissers.

De drie vertrokken gisterochtend rond 11.00 uur met een 5 meter lange witte vissersboot vanaf Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering. Toen ze in de avond niet waren teruggekeerd sloegen familieleden alarm. De identiteit van de drie opvarenden is niet bekendgemaakt.

"Van middernacht tot 02.30 uur is naar ze gezocht en vanmorgen, bij daglicht, is de zoektocht hervat", aldus een woordvoerster van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). "Er wordt gezocht met vliegtuigen en met schepen vanuit Ouddorp, Westkapelle en Neeltje Jans." Ook op het strand wordt gezocht, onder meer door de brandweer Maasvlakte.

Wrak

Een schipper van de KNRM twittert dat de bemanning van een kustwachtvliegtuig een wrak heeft gevonden. "Het wrak staat rechtop, als een dobber, in het water." Een reddingsboot is inmiddels bij het wrak aangekomen.

"Vanochtend is inderdaad een boot gevonden bij de Neeltje Jans, die op z'n kop ligt aan de Oosterschelde-kant van de Roompotsluis in de Oosterscheldekering. Mogelijk is de boot van de vissers, dat wordt nog uitgezocht", zegt een woordvoerster.

Lichaam

In de Mattenhaven op Neeltje Jans is deze middag een dode man aangespoeld. De politie vermoedt dat het een van de drie sportvissers is. Ook voor het leven van de twee anderen wordt gevreesd.