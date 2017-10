Drie skydivers maken fatale botsing in de lucht kv

19u56

Bron: ABC.com.au, Cairns Post 0 thinkstock Drie skydivers zijn op een tragische manier in het leven gekomen in Australië: ze botsten tijdens een parachutesprong in volle vaart tegen elkaar. Dat delen de autoriteiten van deelstaat Queensland mee.

De hulpdiensten werden vandaag omstreeks 15 uur opgeroepen in Mission Beach, ongeveer 140 kilometer ten zuiden van de stad Cairns aan de oostkust van het land. Een buurtbewoner had de lichamen aangetroffen in een tuin op zo'n anderhalve kilometer van de plek waar de parachutisten hadden moeten landen.

Volgens de Australian Broadcasting Company gaat de politie ervan uit dat de twee overleden mannen, van 34 en 35, beide voor de skydivefirma werkten. De 54-jarige vrouw was een betalende klant.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de een soloskydiver botste op de twee anderen die een tandemsprong maakten, nadat hun parachutes niet correct openden. Een getuige vertelde aan de Cairns Post dat hij een van de skydivers zag vallen. "Je kon zien dat de parachute in de war was en niet open ging," zei hij. "Ik zag hem gaan in vrije val tot hij achter de bomen verdween en dat is het laatste wat ik zag."

Skydive Australia, het bedrijf dat de parachutesprongen organiseerde, heeft zijn activiteiten voorlopig stilgelegd terwijl het onderzoek loopt. De solospringer was een "erg ervaren instructeur die al duizenden sprongen had gedaan," terwijl de andere twee een klant waren en een andere ervaren instructeur, zegt de firma in een verklaring.