Drie Serviërs gearresteerd voor bloedbad in Srebrenica TT

14u04

Bron: Belga 0 ANP In Bosnië zijn er drie Serviërs gearresteerd in verband met hun veronderstelde rol in een moordpartij in Srebrenica tijdens het conflict op de Balkan. Dat heeft het parket meegedeeld.

De 64-jarige Mile Kosoric, de vroegere bevelhebber van de brigade van Vlasenica, en twee andere leden van deze brigade, onder wie de bevelhebber van een speciale eenheid, zijn gearresteerd in de regio Vlasenica en Han Pijesak.

Tegen de drie loopt een onderzoek naar oorlogsmisdaden en hulp bij volkerenmoord, zo staat in een communiqué van het Bosnisch parket bevoegd voor oorlogsmisdaden. Het spitst zich toe op de executie "van minstens dertig mensen", in het bijzonder Bosnische (islamitische) burgers, die afgescheiden werden van een vluchtelingenkonvooi dat vertrok uit Srebrenica, nadat de Bosnische Serviërs zich in juli 1995 meester hadden gemaakt van de enclave.

Het konvooi werd tegengehouden in de plaats Luke nabij Vlasenica. De weggeleide mensen werden eerst opgesloten in een school, waarna ze voor executie werden meegenomen naar de plaats Mrsici. Daar is na de oorlog een massagraf gevonden.

In juli 1995 zijn zowat achtduizend mannen en tieners omgebracht tijdens een bloedbad in Srebrenica, dat voor de internationale justitie als een oorlogsmisdaad geldt. Hiervoor kreeg Ratko Mladic als militaire leider van de Bosnische Serviërs in november levenslang.