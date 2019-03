Drie Saudische vrouwenrechtenactivisten voorlopig vrij na 9 maanden foltering in gevangenis kv

28 maart 2019

18u43

Bron: Reuters 0 Drie Saudische vrouwen die al sinds mei vorig jaar in voorhechtenis zitten, werden vandaag tijdelijk vrijgelaten. Dat deelt het Saudische staatspersagentschap SPA mee. Zondag zouden nog een aantal andere vrouwen vrijgelaten worden. Sommige van hen deelden gisteren tijdens een hoorzitting mee dat ze in de cel het slachtoffer waren van foltering, waaronder elektroshocks en zweepslagen, en aanranding. Volgens de openbare aanklager zijn dat echter leugens.

Volgens bronnen die vertrouwd zijn met de zaak zou het gaan om blogger Eman al-Nafjan, professor Ruqayya al-Mohareb en academica Aziza al-Yousef, een zestiger. Ze maken deel uit van een groep van meer dan elf mensenrechtenactivisten die vorig jaar in mei opgepakt werden. Ze worden aangeklaagd omdat ze zich inspanden voor vrouwenrechten en mensenrechten en omdat ze contact zouden gehad hebben met buitenlandse journalisten en diplomaten.

“Het hof deelt mee dat er beslist werd tot een tijdelijke vrijlating na het bestuderen van hun aanvragen die werden ingediend tijdens het proces”, aldus SPA. De vrijlating is echter voorwaardelijk: de vrouwen moeten immers de hoorzittingen van hun proces bijwonen tot er een beslissing genomen is.



Amnesty International reageert tevreden op het nieuws, maar roept op tot de onvoorwaardelijke vrijlating van alle betrokkenen.



Intimidatie

De arrestaties van de vrouwen gebeurden enkele weken voor het rijverbod voor vrouwen in het conservatieve koninkrijk werd opgeheven. Activisten en diplomaten vermoeden dat de autoriteiten met de arrestaties activisten wilden intimideren door duidelijk te maken dat ze niet moeten proberen om eisen te stellen die niet aansluiten bij de agenda van de overheid.

Kroonprins Mohammed bin Salman ontkent dat. Hij beweert dat de vrouwen werken voor de Quaterese en Iraanse inlichtingendiensten. Volgens de openbare aanklager worden de vrouwen, samen met verscheidene mannen, verdacht van het schaden van de Saudische belangen en het bieden van steun aan vijandige buitenlandse elementen.

Druk vanuit het Westen

Vanuit de westerse wereld komt er veel kritiek op de aanhouding van de vrouwen en de berichten over hun vreselijke behandeling in de gevangenis. Sinds de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul vorig jaar, staat de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië wereldwijd nog meer in de kijker.

Meer dan dertig landen, waaronder alle EU-lidstaten, Canada en Australië hebben Riyad opgeroepen om de vrouwen vrij te laten. Ook negen prominente Amerikaanse senatoren schreven vorige week een open brief waarin ze de Saudische koning Salman vragen om gevangenen die worden vastgehouden omwille van “dubieuze aanklachten die verband houden met hun activisme” te bevrijden.

Het is nog maar de vraag of Riyad zal buigen voor de internationale druk en de vrouwen zal vrijspreken of gratie verlenen. Westerse diplomaten en media kregen woensdag alleszins geen toegang tot de hoorzittingen van de vrouwen.